Ubisofti mängud ei taha su arvutil töötada? Prantslased süüdistavad Skype'i (ja teisi programme)! 

Tagatipuks on Ubisoft häbiposti pannud ka Skype'i, Discordi ja TeamSpeaki ehk programmid, mida kasutatakse omavaheliseks vestluseks, kui koos mängitakse. Iroonilisel kombel on paljud Ubisofti teosed just sellele üles ehitatud („Rainbow Six: Siege“, „Hyper Scape“ ning miks mitte ka hiljutine „Far Cry 6“).