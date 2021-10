PALJU ÕNNE! Ajaloo seksikaim mängutegelane tähistab 25. sünnipäeva 

Seeria on saanud ohtralt järjeosi, selle protagonistist Lara Croftist aga üks tuntum ning ikoonilisem naissoost mängutegelane üldse. Digitaalne aardekütt on üles astunud nii reklaamides kui ka leidnud koha ajakirjade kaantel väljaspool mängutööstust.

Ka on Lara olnud skandaalide keskmes. Nimelt on süüdistatud seeria loojaid selles, et teose reklaamid rõhuvad liiga tihti naise seksapiilile.