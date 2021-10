„GTA“ triloogia uusversioonid said hinna, ilmumiskuupäeva ja verivärske treileri 

Kollektsioon sisaldab 2000ndate alguses ilmunud „GTA“ mänge: „III“, „Vice City“ ja „San Andreas“. Kõik teosed on saanud graafikalise uuenduse ning parandatud on nende kontrollskeemi. Nüüd on selgunud ka nii mõnigi seni puuduolev infokild nagu näiteks hind ja ilmumiskuupäev.

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ ilmub käesoleva aasta 11. novembril. Kui see kuupäev kõlab teie jaoks tuttavana, siis sel on lihtne põhjus. Nimelt pidi antud kuupäeval algselt poelettidele jõudma „GTA V“ PS5 ja Xbox Series X/S versioon. Too lükati aga edasi 2022. aasta märtsikuusse.