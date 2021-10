FILM, ARVUTI JA XBOXI ÕHKAMISED: kolm viisi, mil PlayStation sel nädalal päid kergitas 

„God of War“ jõuab PC peale

Aastaid enda mänge kiivalt luku ja riivi taga hoidnud Sony on viimastel aastatel leebunud ning toob enda pärleid aeg-ajalt ka arvutile. Peagi saavad PC-mängurid nautida veel ühte PlayStationi hitti. Nimelt jõuab 2018. aasta kolmanda isiku vaates seiklus „Gof of War“ tuleva aasta 14. jaanuaril Steami ja Epic Gamesi keskkondadesse. See tähendab muidugi ilusamat pilti, paremat resolutsiooni ning erinevate süsteemide-vidinate tugesid.

„Unchartedi“ esimene treiler lõpuks väljas

PlayStationi üheks populaarseimaks eksklusiivmängude seeriaks on seiklusmärul „Uncharted“. Pole ka imestada, et selle põhjal filmi vändata sooviti. Kahjuks on linateose valmimine olnud vaevatud erinevate probleemide poolt. Õnneks on mured lõpuks ometi otsa saanud, sest meiega jagati filmi esimest treilerit. Kinotüki peaosades on Tom Holland ja Mark Wahlberg ning see peaks suurtele ekraanidele jõudma tuleva aasta 18. veebruaril.