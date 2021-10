„TEINE TASE“ | Proovisime ära Eesti kõige skandaalsema videomängu! 

Sel korral vallutavad eetri neli meest: Allan, Ragnar, Sten ja Sander. Üheskoos arutatakse, kas Eesti skandaalseim videomäng „Aeon Must Die!“ väärib mängimist. Lisaks kõlavad kaebused, et „Back 4 Blood“ kubiseb tülikatest elementidest ning kuidas Ubisofti looming on aina üheülbalisem. Tagatipuks kurdetakse Nintendo rumaluse üle ja uuritakse, mida arvab 5Miinuse räppar Estoni Kohver EA ja FIFA tülist.