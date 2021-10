KASUTA VÕIMALUST! Ubisofti uhiuut teost saab nädala jooksul tasuta mängida 

Foto: Ubisoft

Järjekordne Ubisofti suurmäng on peagi ilmavalgust nägemas. Kes pole veel kindel, kas ekstreemsporti propageeriv „Riders Republic“ on ikka nende jaoks, saavad rõõmustada. Nimelt on võimalik teost enne ametlikku ilmumiskuupäeva täiesti tasuta mängida.