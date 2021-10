Alan Wake Remastered annab PlayStationi omanikele võimaluse kogeda parimat soomlaste tehtud mängu 

Õuduspõnevik „Alan Wake“ nägi esmakordselt ilmavalgust aastal 2010 ning seda vaid Xbox 360 peal. Kaks aastat hiljem said seda kogeda ka PC-mängurid. PlayStationi omanikud jäid mõlemal korral tühjade pihkudega. Nüüd on aga lootusekiired pimedust eemale peletamas. Seda kõike muidugi piltlikult, sest vähemalt mängus on peategelane pimeduse jõududega korralikult kimpus.

„Alan Wake Remastered“ nimitegelane Alan Wake on kuulus kirjanik, keda on juba pikalt vaevanud motivatsioonipuudus. Et loomemahlad taaskord joosta saaks, otsustab ta üheskoos abikaasaga puhkama minna. Liisk langeb Bright Fallsile – tillukesele Ameerika linnakesele, kus kõik teavad kõiki ning mida ümbritsevad mäed ja metsad.

Mees aga ei tea, et näiliselt rahuliku kaane all pulbitseb kurjus, mis ootab parajat hetke väljapääsemiseks. Kui kirjatsura selle lõpuks võimaldab, varastab pimedus mehelt ta abikaasa. Nii peabki Alan asuma rännakule, eesmärgiks naine elusa ja tervena tagasi saada.

Kuigi mängu narratiiv on võrdlemisi klišeeline ja lausa juustune, on tegemist kaasahaarava meelt lahutava looga. Stsenaristid on ohtralt inspiratsiooni ammutanud Stephen Kingi loomingust ja „Twin Peaksi“ teleseriaalist ning seda ilma häbenemata.

Ei, see pole kuvatõmmis „Twin Peaksi“ sarjast! Foto: Remedy Entertainment / Epic Games

Lisaks peategelase sisemistele monoloogidele ja vahevideotele kantakse lugu edasi ka maailmasse laiali laotatud raamatu lehekülgede abil, mis vahel meenutavad varem juhtunut, ent võivad ennustada ka tulevikku. Säherdune jutustamisviis on üpriski julge. Kuna lehekülgede kogumine ja lugemine on aga vabatahtlik, võib juhtuda, et mängija jaoks võivad mõned loolõngad lahtiseks või segaseks jääda.