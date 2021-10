Miljoneid võitnud Eesti e-sportlane Clement Ivanov tegi aasta suurimal turniiril ajalugu 

Team Secret jäi seega kolmandale kohale. Kurvastamiseks pole aga palju põhjust, sest tegu on Team Secreti parima positsiooniga The Internationali turniiridel (2020. aastal jäädi neljandaks). Meeskonda premeeriti 3,6 miljoni dollariga, mis on ühtlasi suurim summa, mille üks eestlane kunagi e-sporditurniiril võitnud.