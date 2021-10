„Kena: Bridge of Spirits“ tekitab tunde, nagu oleksid sattunud multifilmi keskele 

Tegemist on kolmanda isiku vaates seiklusmäruliga, milles kehastud nimitegelaseks Kenaks. Noor neiu on vaimude teejuht, kelle ülesandeks kõik eksinud hinged teispoolsusesse juhatada. Ühel saatuslikul päeval satub tema teele aga hing, kes ajab sõrad vastu. Tundub, et saladusliku kuju viha on liiga suur. Nii asubki Kena retkele, et probleemile lahendus leida.

Võitlusmehaanika on üpriski lihtsakoeline, ent toimiv. Kenat saadab tema ustav sau, mille abil pahadele kas kiirelt ja nõrgemalt või pisut tugevamalt, ent aeglasemalt pasunasse anda. Lisaks sellele saab saua kasutada ka vibuna. Nii saab neiu tegeleda ka kaugemal asuvate või lendavate vaenlastega. Lisaks on vibu abiks erinevate mõistatuste lahendamisel.

Üldiselt on tegemist võrdlemisi lihtsa mänguga, ent vahel võivad suuremad bossid su eluküünla mitu korda kustutada, enne kui nende mustrist läbi näed ning seda oskuslikult ära kasutad. Ka Kena pareerimissüsteem vajab pisut harjumist. Nimelt tundub selle ajastamine pisut veider.

Kui võitlus kisub liiga tuliseks, tuleb kiirelt põiklema hakata. Samuti saab vastasele selga kupatada enda metsahaldjad, kes hetkeks kurjami tähelepanu hajutavad. Foto: Ember Lab

„Kena: Bridge of Spirits“ on tõenäoliselt üks 2021. aasta nunnumaid mänge. Kohe esimestest hetkedest alates tekib mulje, nagu oleksid sattunud mõne muinasjutulise multifilmi keskele. Kui mul poleks PlayStation 5 pult käes olnud, võinuksin uskuma jääda, et jälgin mõnda uut multikat. Pilku püüavad ka peategelase sujuvad ning isikupärased animatsioonid.