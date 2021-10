HÜVASTI, "FIFA"? Electronic Arts kaalub, kas peaks enda jalgpallimänge drastiliselt muutma 

Foto: Electronic Arts

Arendaja ja väljaandja Electronic Arts teatas, et oktoobri alguses poelettidele jõudnud jalgpallimäng „FIFA 22“ on olnud üle ootuste edukas. Purustatud on rekordeid ning nädalaga kogutud üle 9 miljoni mängija. Ometi kaalub stuudio, kas peaks edaspidi ellu viima drastilisi muutuseid.