„TEINE TASE“ | „Far Cry 6“ on väljas, ent meil on veelgi parem mängusoovitus 

„Far Cry 6“ on lõpuks ometi väljas ning meie oleme seda mänginud. Sten seletab Allanile ja Ragnarile, kas ja mis on järjekordse osa puhul uut ning huvitavat. Küll aga ei saa teost kõigile soovitada, see au kuulub ühele teisele mängule. Lisaks räägime kvaliteetse sisu tootmisest, elust ilma Facebookita ja kinos käimisest pandeemia ajal.