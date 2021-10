AITAB KÜLL! Ubisofti plaan turg tasuta mängudega üle ujutada võib neile kalliks maksma minna 

Kuigi arendajad lubavad, et eesootav võrgumäng on säilitanud enda taktikalised elemendid, pole seeria fännid nähtuga rahul. Enda pahameelt avaldatakse YouTube'is, kus pea igal mängu ametlikul treileril või tutvustaval videol on hulgaliselt negatiivseid hinnanguid.

Ka ei muuda olukorda paremaks asjaolu, et Ubisoft on juba ühe tasuta battle royale mänguga turule sisenenud. Nimelt nägi mullu ilmavalgust üksikisikuvaates „Hyper Scape“.

Samuti kurdetakse, et Ubisofti tasuta mängud hakkavad ühenäoliseks muutuma. Sarnasusi leitakse nii kevadel välja kuulutatud „ The Division Heartlandiga “ kui ka hiljuti avalikustatud tulistamismängu „XDefiantiga“. Mõlemad (ja ka „Ghost Recon Frontline“) kuuluvad „Tom Clancy's“ kaubamärgi alla.

Need pole ainsad möödalaskmised, millega Ubisoft hakkama on saanud. Fännidele teeb pahameelt ka asjaolu, et kompanii ignoreerib palavalt armastatud seeriaid nagu „Splinter Cell“ ja „Driver“. Kui aga nende kohta uudiseid ilmub, on need reeglina pettumust valmistavad. „Splinter Cellist“ tehakse VR-mäng, „Driver“ naaseb aga telesarjana.