PlayStation 5 peale jõudis esimene konsoolimäng, mis jookseb 8K-resolutsioonil, ent sellega kaasneb väikene konks 

Nimelt ei ole Sony kõnealust võimet enda mängumasinale veel lisanud. See tähendab, et kuigi mäng ise jookseb 8K-resolutsioonil, kuvatakse seda ekraanil vaid 4K-s.

Siiski ei tähenda see, et teose kõrgest resolutsioonist üldse kasu ei ole. Selle tõttu jõuab ekraanile siiski äärmiselt terav pilt, seda sõltumata kuvarite enda omadustest. Kui Sony peaks 8K toe lõpuks ometi „sisse lülitama“, piisab vaid pisikesest tarkvarauuendusest, et mäng sellest kasu saaks lõigata.