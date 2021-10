HÄVING? Kerkivad koroonanumbrid panid aasta suurimale e-spordisündmusele paraja põntsu 

Turniiri korraldajad plaanisid tänavusele üritusele lubada ka pealtvaatajad. Kahjuks on aga Rumeenias, kus The International 2021 aset leiab, koroonanumbrid taaskord kiirelt kerkima hakanud ning nii pididki korraldajad vastu võtma karmi otsuse.

„Me ei tahtnud midagi muud, kui näha fänne kohapeal, ent nüüd on see osutunud võimatuks, ilma et seaksime ohtu nii publiku kui ka osalejate tervise ning heaolu,“ kirjutavad korraldajad mängu kodulehel. Sellest tulenevalt on otsustatud kõikide piletite eest raha tagastada.