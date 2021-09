„TEINE TASE“ | Milline hull maksab küpsise eest 1000 dollarit??? 

Sten ja Allan üritavad Ragnarile selgeks teha, mis asi on Nintendo Direct ja kuidas ta tegelikult on sellest varem kuulnud. Sten muljetab värsketest PlayStation 5 mängudest, Ragnar on ette võtnud uusima „Life is Strange“ mängu ning Allan räägib pikalt ja laialt, kas „Diablo 2“ uusversioon on enda hinda väärt. Tagatipuks räägitakse küpsisest, mille eest ollakse nõus välja käima 1000 dollarit!