„Deathloop“ – kas tõesti 2021. aasta kõige parem videomäng? 

Kiire matemaatika teeb seega selgeks, et kõiki Visionääre vaid ühe 24 tunni jooksul elimineerida ei saa. Sestap tulebki üles leida viisid, kuidas nende käitumismudelit muuta. Näiteks saab asjad korraldada nii, et teatud Visionäärid külastavad alati Aleksise pidu. See tähendab, et mitu sihtmärki on ühel ajal samas kohas.

Nii saabki üheks oluliseks mängumehaanikaks klassikaline detektiivitöö. Tuleb leida juhtlõngasid, kuulata pealt vaenlaste omavahelisi vestluseid ning teha järeldusi. Lisaks vihjetele Visionääride kohta võib Colt peale sattuda ka uutele ja huvitavatele relvadele, mis vaenlaste ridade harvendamist hõlbustavad.

Peaaegu igal Visionääril on ka oma supervõime, mille Colt peale nende elimineerimist omastada saab. Erinevad võimed lubavad Coltil nähtamatuks muutuda, lühemaid vahemaid teleporteerudes läbida või näiteks vaenlastega koht vahetada. Võimete arendamiseks tuleb nende algset omanikku päris mitu korda maha võtta.

Võimetega eksperimenteerimine võib luua äärmiselt lustakaid olukordi. Näiteks võib mängija hüpata kaljunukilt alla, ent seejärel kiirelt vaenlasega kohad vahetada. Räpase töö teeb seega ära hoopiski gravitatsioon! Foto: Arkane Studios / Bethesda Softworks

Veel tuleb arvestada asjaoluga, et nii uued võimed, leitud arsenal, kui ka väiksemad uuendused kaovad iga uue hommikuga. Küll aga lukustub üsna kiirelt lahti võime tasemetes teatud valuutat koguda, mille abil eelnimetatud elemente lukustada saab. Kuna antud valuuta kogumine on võrdlemisi kerge ning ka mäng ise alati just kõige suuremat vastupanu ei osuta, ei pea asjade kadumise pärast liialt muretsema.

Tulistamine – mängu üks põhilistest mehaanikatest – on hea! Relvi on parajas koguses, need tunduvad piisavalt kaalukad ning virtuaalne tagasilöök pole liialt tüütav.

Lisaks püssikõmmutamisele võib mängija proovida ka natuke tagasihoidlikumat lähenemist, nimelt hiilimist. Siinkohal mängib rolli minu isiklik maitse, ent üksikisikuvaates hiilimised jäävad üldiselt kolmanda isiku omadele alla. Seda eelkõige tänu asjaolule, et tänu vaatenurgale on mängijal ekraanil tunduvalt vähem infot. Õnneks on mängus vähe kohti, kus see probleemiks osutub, lisaks pole hiilimine kohustuslik element. Kõike saab lahendada kuulirahega!