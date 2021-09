Eesootaval laupäeval toimuv MängudeÖÖ äratab ellu võistlusvaimu ja fantaasiamaailma tegelased 

Apollo kino koridorides on aga võimalik tutvuda uute Eesti videomängudega. Koostöös Euronicsi ja Samsungiga on väljas telerite kõige viimased sõnad, et kogeda seda, milleks kaasaegsed videomängud graafiliselt võimelised on. MängudeÖÖl on nähtavad ka Eesti kõige erilisemad lauaarvutid. Pealtvaatajate meelt lahutavad Comedy Estonia koomikud.