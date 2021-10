VIDEOD | Arendaja jagab enda ausaid muljeid Valve'i eesootava pihukonsooli kohta 

Kuigi esimesed tellijad saavad oma mängumasina kätte alles detsembris, on paljudel arendajatel juba mõnda aega olnud võimalus konsooli testida. Enda muljeid jagab väljaandja No More Robots („Descenders“, „Yes, Your Grace“) esindaja Mike Rose.

Rose'i sõnul pole nende teoste puhul palju lisatööd tegema, need töötavad juba eos Valve'i mängumasinal laitmatult. „Descendersi“ kohta sõnab Rose, et see jookseb uskumatult hästi. Mängude puhul, mida saab hetkel mängida vaid klaviatuure ja hiire abil, tuleb küll lisada pulditugi, ent tänu puutetundlikule ekraanile on need siiski ka praegu mängitavad.