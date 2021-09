„TEINE TASE“ | Dilemma – kas osta „Diablo II“ uusversioon või mitte? 

Sten ja Andri mõlgutavad mõtteid. „Diablo II: Resurrected“ on lõpuks ometi ilmunud, ent sellega kaasneb hulgaliselt negatiivseid emotsioone. Kas vaadata Blizzardi skandaalile läbi sõrmede ning nautida mängu või jääb teos seekord siiski poes riiulisse lebama? Lisaks muljed „Call of Duty: Vanguard“ ja „Age of Empires 4“ beetaversioonidest, Nintendo Switchi hindadest ning prantslastest. Muidugi ei saa me üle ega ümber 25. septembril toimuvast MängudeÖÖst!