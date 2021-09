Tänavune menukaim mäng ilmus juba kaks aastat tagasi, on vaid 25% ulatuses valmis 

Tegemist on võrgupõhise üksikisikuvaates tulistamismänguga, mida reklaamitakse kui segu „Halo“ ja „Portal“ seeriatest. Algselt 2019. aastal ilmavalgust näinud teos jäi kiirelt unustuse hõlma, ent nüüd, kui see ka konsoolidele jõudnud, nauditakse populaarsuse kiiret tõusu.

Populaarsusega on ligi meelitatud ka investoreid (septembriks koguti kokku üle 100 miljoni dollari). Ilmumisaastal oli meeskond pisike ning tuli vaevu ots-otsaga kokku. „Oli nii palju asju, mida me ei saanud teha, sest olime väike meeskond väikese eelarvega, ent nüüd on kõik võimalused laual,“ rääkis 1047 Gamesi tegevjuht ja kaasasutaja Ian Proulx väljaandele Techcrunch .

Tulevikuks on Proulx endale võtnud suured sihid: „Me keskendume pikaajalisele perspektiivile — minu silmis on me mäng alles 25% valmis. Me ei pea juba homme uus „Fortnite“ olema, kuid nüüd keskendume järgmise Riot Gamesi ehitamisele, järgmise suure mängukompanii loomisele.“