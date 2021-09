KOHTUME AASTAL 2022! Mängude edasilükkamise hooaeg on alanud

Foto: Techland

Videomängude puhul kehtib reegel, et isegi kui varasemalt on piinliku täpsusega paika pandud kuupäev, mil teos poelettidele peaks jõudma, ei saa selles ikkagi 100% kindel olla. Suurte mängude edasilükkamise periood on täies hoos.