TOP 5 uudist, mida meiega PlayStation Showcase ülekande jooksul jagati 

Ülekannet alustati „Star Wars: Knights of the Old Republic“ oodatud uusversiooni väljakuulutamisega. Armastatud rollimängule annab uue kuue Aspyr, kes varasemalt tegelenud mitme „Tähesõdade“ teemalise mängude uuendatud variantidega.

Teose ilmumiskuupäev on teadmata, ent kui see kätte jõuab, on PlayStation 5 esimene masin, millel seda mängida saab. PC ning hiljem ka Xboxi versioonid pole välistatud.

Tänavu aprillis kinnitati seda, mida kahtlustasid kõik – järgmist „God of War“ mängu me sel aastal ei näe. Ehk aitab ootamist leevendada verivärske mängupilti tutvustav treiler.

„God of War Ragnarok“ nime kandev teos esmapilgul suurejoonelisi uuendusi ei too, ent Kratose uusi seikluseid tasub sellest hoolimata innukalt oodata. Kasvõi selleks, et õllekõhuga Thorile pasunasse anda.

Alles hiljuti jagasime teiega internetisoppides ringe teinud kuulujutte, mille kohaselt plaanis Sony peagi kõik „Uncharted“ seeria mängud PC peale tuua. Showcase'i raames kinnitati neid jutte vaid osaliselt.