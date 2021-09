HALVAD UUDISED! Sel aastal me uut „GTA-d“ mängida ei saa, fännid on vihased 

PlayStation Showcase ülekande raames tutvustati meile uut treilerit, millest selgus kurb tõsiasi. Tänavu 11. novembril ilmuma pidanud avatud maailmaga seiklusmärul lükkus ilma ühegi hoiatuseta 2022. aasta märtsisse. PS5 ja Xbox Series X/S versioon kuulutati välja 2020. aasta juunikuus.

Uudis ning sellega kaasnev treiler said negatiivse vastukaja osaliseks. Mitte ainult ei tekitanud tuska edasilükkamine, ent paljud fännid leiavad, et ei ole just liialt palju põhjuseid teost uutele konsoolidele osta.

Enda meelepaha on välja elatud treileri peal. Nimelt on sel praegu YouTube'is üle 20 000 laitva hinnangu. Meeldivaks on treileri märkinud enam kui 13 000 inimest.

Tuntud lekitaja sõnul pole mõtet oodata uudiseid enne, kui „GTA V“ PS5 ja Xbox Series X/S versioonid ilmunud. Ülima tõenäosusega lükkus seega edasi ka „GTA 6“ esmaesitlus. Kui aga kuulujutud paika peavad, on meil oodata nii mõndagi. Nimelt hakkab „GTA 6“ ära kasutama ühe maailma populaarseima mängu trikke.