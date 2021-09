„TEINE TASE“ | Kas Steam üritab meilt raha välja petta? 

Ragnar on lõpuks ometi tagasi ning üritab üheskoos Steni ja Allaniga aru saada, kas Steamil on nendega nurjatud plaanid. Sten räägib, kuidas ta üritas „Assassin's Creed Valhallale“ uue võimaluse anda ja miks see vett vedama läks. Ragnar näitas aga sõbrale „Cyberpunk 2077“ ning sai üllatava reaktsiooni osaliseks.