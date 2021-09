KAKS AASTAT TÜHJA TÖÖD? Vanakooli „Runescape'i“ arendaja pani käe ette oodatud fänniprojektile, mängijad korraldasid protesti 

Foto: Jagex Ltd

Vanakooli „Runescape“ on jätkuvalt äärmiselt populaarne mäng, ent pole kahtlustki, et paljud kasutajad tahaksid seda nautida pisut pilkupüüdvama ilmega. Just seda soovis pakkuda üks fänn, kes töötas viimased kaks aastat HD-modifikatsiooni kallal. Siis aga sekkus arendaja.