Mängustuudio juht jäi töökohast ilma abordivastaste kommentaaride tõttu 

Üheks selliseks inimeseks on mängustuudio Tripwire („Killing Floor“, „Maneater“) nüüdseks endine tegevjuht John Gibson. Mees kirjutas möödunud laupäeval Twitteris, et ei võta tihti poliitilistel teemadel sõna, ent peab vajalikuks enda klassifitseerimist „elu pooldava mänguarendajana.“

Nüüd on aga Tripwire teada andnud, et Gibson astub enda ametikohalt tagasi. Kompanii tegevjuhi kohused võtab üle selle kaasasutaja ning praegune asepresident Alan Wilson. Samuti toonitatakse, et Gibsoni vaated ei esinda firma oma.