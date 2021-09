Endine PlayStationi pealik: PS5 mängude loomiseks kulub 200 miljonit dollarit 

Laydeni sõnul kerkib mängude arendamisele kuluv rahasumma iga uue konsoolipõlvkonnaga kahekordselt. Bloombergile antud usutluses räägib mees, et PlayStation 4 mängude peale kulus vähemalt 100 miljonit dollarit.

Eelnevate generatsioonide põhjal ennustab ta, et PS5 teostele kulub seega 200 miljonit dollarit ning antud summa kerkib tulevikus veelgi. See aga loob olukorra, kus uue intellektuaalomandi loomine on korralik risk. Sellest tulenevalt keskenduvadki arendajad hittmängudele järgede tegemisele.