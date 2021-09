Ubisoft lubab sul mullu ilmunud „Watch Dogs Legionit“ täiesti tasuta proovida 

Kui soov midagi muud kogeda, võib piiluda Ubisofti teoste poole, sest just eesootaval nädalavahetusel saab tasuta proovida kahte nende suurt mängu. Üheks on mullune avatud maailmaga märul „Watch Dogs Legion“. Teost saab ilma rahata mängida kuni 5. septembrini. Lisaks on seda võimalik soetada 60% soodsamalt.

Teisena on võimalik katsetada, kas linnade ehitamine on tõepoolest nii raske kui räägitakse. Nimelt on kuni 6. septembrini tasuta mängitav strateegiamäng „Anno 1800“. Ka seda on võimalik odavamalt osta.