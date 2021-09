SAHINAD: viiest suurepärasest PlayStationi mängust koosnev kogumik jõuab peagi arvutile 

Nimelt on internetti jõudnud reklaampilt kogumikust, mis kannab nime „Uncharted: The Naughty Dog PC Collection“.

Lisaks nimele võib pildilt välja lugeda ka selle, et kollektsioon koosneb kõigist viiest põhiseeria mängust: „Uncharted: Drake's Fortune“, „Uncharted 2: Among Thieves“, „Uncharted 3: Drake's Deception“, „Uncharted 4: A Thief's End“ ning „Uncharted: The Lost Legacy“.