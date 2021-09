VIDEO | Mees kaaperdas otse-eetris populaarse telesaate, et küsida: „Kus on „GTA 6“?“ 

Mees palus saatejuhil kaamerasse vaadata ning karjuda „Kus on „GTA 6““, ent saatejuht vastas, et tal pole seda vaja, sest tal on „GTA V“ alles pooleli.

Järgmisel hetkel juhatas turvamees kaamera ette tunginud mehe eemale. Saatejuht aga murdis pead, et kas jooksik on Take Two palgal.