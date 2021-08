Electronic Artsi juht: toksiline töökeskkond on vältimatu! 

Kompaniis juhtival positsioonil töötav Chris Bruzzo sõnul on toksiline töökeskkond vältimatu. „Oleme kogukond, kus on üle 10 000 töötaja,“ sõnab mees. „Kas meil on probleeme? Kas Electronic Artsi töökultuuris võib esineda halbu tegijaid või mürgist töökeskkonda? Muidugi. Kui sa jõuad teatud tasemeni, sellise rahvahulgani, on see pea vältimatu.“