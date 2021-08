„Elavate surnute“ staar avaldas, et naaseb vastuolulise videomängu järjeosas 

Samuti võivad fännid rõõmustada, sest mängu staar on andnud mõista, et tulekul on ka järjeosa. Videomängudele pühendatud veebilehe IGN Brasiilia harule intervjuu andnud Norman Reedus sõnas, et teine osa on hetkel läbirääkimiste faasis. „Ma arvan, et me teeme „Death Stranding 2“… nii et jee!“