Dr Disrespect kommenteeris lõpuks mullust hiigelskandaali: me kaebame Twitchi kohtusse! 

Dr Disrespect (kodanikunimega Herschel „Guy“ Beahm IV) on varasemalt olukorda kommenteerinud vaid mokaotsast. Mainepuhastuskampaania raames andis mees intervjuu valitud väljaannetele . Usutluse kõrval viibis ka Beahmi advokaat, kes kriitilistel momentidel vestlust pidurdas.

Mõistagi andis Dr Disrespecti ümbritsev saladuseloor viljaka pinnase erinevate mahlaste kuulujuttude sünniks . Hiljem andis Beahm mõista, et Twitch eemaldas ta platvormilt, kuna mehe peale kulus liialt raha . Röögatut summat tahtis Twitch väidetavalt kasutada hoopiski Ninja, Shroudi ja Logicu palkamiseks.

Nüüd, enam kui aasta peale suurt skandaali, on Beahm taaskord olukorda põgusalt kommenteerinud. Sel korral avaldas mees, et on lõpuks teada saanud, mille eest talle karistus määrati.