Allan on puhkuselt tagasi, et koos Steni ja Andriga arutada, mis saab OnlyFansi portaalist peale seda, kui kehtestatakse teatud keelud. Lisaks räägib Sten, miks on „Twelve Minutes“ niivõrd halb mäng, Allan ja Andri aga on positiivselt meelestatud „Diablo II: Resurrected“ osas. Ka on päevakorras esimene „Quake“, meie lemmikmängud läbi aegade, mõtted „Saints Row“ seeriast ning piinlikud ülestunnistused „Skyrimi“ kohta.