ASITÕENDID LENDASID PRÜGIKASTI? Activision Blizzardi kohtuasi võttis inetu pöörde 

Nüüd on aga kohtuasi võtnud inetu pöörde, kirjutab Axios . Nimelt on California osariik otsustanud hagi laiendada. Lisaks eelnimetatud probleemidele uuritakse nüüd ka kompanii ajutiste töötajate kohtlemist.

Samuti väidab osariik, et Activision Blizzard pole olnud koostööaldis. Näiteks väidab osariik, et kompanii personalitöötajad on hävitanud uurimisega seotud dokumente, mille säilitamine ja uurijatele kättesaadavaks tegemine on seadusega nõutud.