„Forza Horizon 5“ on võidusõidumäng, mille saad läbi teha kordagi autosse istumata 

Nimelt avaldas mängu loovjuht Mike Brown, et „Forza Horizon 5“ loo saab läbida nii, et mängija ei pea kordagi (välja arvatud kohustusliku intro ajal) autorooli istuma.

„Edenemiseks on palju viise,“ sõnas Brown ning lisas, et inspiratsiooni on ammutatud pigem avatud maailmaga mängudest, mitte konkreetselt võidusõidumängudest.