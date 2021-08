James McAvoy avaldas, kuidas ta alistas karjääri ohustanud videomängusõltuvuse 

Sarnane lugu on varnast võtta ka Hollywoodi filmistaaril James McAvoyl. Näitleja paljastas Forbesile seiga 2007. aastast, mil käisid filmi „Becoming Jane“ võtted.

Samal teemal Varia „TEINE TASE“ | Mis paneks meid uuesti ostma vanu „GTA“ mänge? „Mu toonane kaaslane ostis mulle Xbox 360 ja mängu „The Elder Scrolls IV: Oblivion“. Mulle on juba lapsest saati meeldinud sellised mängud – rollikad, „The Legend of Zelda“ „Secret of Mana“, Ma armastan fantaasiaküllaseid rollimänge,“ rääkis McAvoy.

„Igatahes, ma olen Dublinis,“ kirjeldas McAvoy. „Ma peaksin kell 22 magama minema, sest ma ärkan igal hommikul kell 6, mul on palju ridu õppida ja nii edasi. Ja mina olen üleval kuni kella neljani ning mängin „Oblivioni“.“

McAvoy sai aru, et mängimine segab ta tööd. Arusaamine jõudis kohale päeval, mil mängusessioon algas kell 20 õhtul, ent magama läks näitleja alles kell 5.35 hommikul. Vaid kümme minutit hiljem lasti õues autosignaali, et mees õigeks ajaks võttele toimetada.

McAvoy otsustas kasutada karme meetmeid. Ta võttis mänguplaadi konsoolist välja, pani tööle gaasipliidi ning asetas plaadi leekide keskele. „Ma lihtsalt vaatasin, kuidas see sulab ning mõtlesin omaette, et aitab! Mitte kunagi enam,“ sõnas McAvoy.

Sellest hoolimata on näitleja tagasi videomängude juurde tulnud. Tänu oma jalgpallilembesele noorele pojale on McAvoyst saanud suur „FIFA“ mängude austaja. Samuti hakkas ta pandeemia ajal koos sõpradega „Call of Duty: Warzone'i“ mängima.