Skandaalid Eesti mängu „Aeon Must Die!“ ümber kerkisid taas päevavalgele, endiste arendajate sõnul pole ükski probleem lahenenud

Foto: Limestone Games / Focus Home Interactive

2020. aasta 6. augustil näeb ilmavalgust kodumaise mängustuudio Limestone Gamesi debüüt-teose „Aeon Must Die!“ uhiuus treiler. Vaid mõni minut hiljem paisatakse internetti veel üks reklaamklipp, mis väidab, et stuudios on juba pikalt asjad hapud olnud.