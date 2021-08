KIPUTI ELU KALLALE? Riivatute striimide poolest tuntud Twitchi staari maja taheti põlema panna 

Näib, et osade inimeste viha Amouranthi suunas on muutunud eluohtlikult suureks. Nimelt teatas staar, et tema maja kõrval asuva prügikasti juures tekkis põleng, uurijad kahtlustavad süütamist. Parasjagu vaadatakse üle turvasalvestisi, et potentsiaalne süüdlane leida.