PlayStation 5 sisse on peidetud salajane veebibrauser. Aga kuidas seda üles leida? 

Nimelt avastasid ArsTechnica ajakirjanikud, et PlayStation 5 sisse on siiski üks veebibrauser ära peidetud. Selle üles leidmine ei ole tegelikult üldse raske. Tuleb vaid avada sätted (Settings) ning seejärel üles otsida konsooli digitaalne juhend (User’s Guide, Health & Safety, and Other Information ning seejärel User’s Guide).

Täpsemalt on kasutajatel võimalik siduda enda konsool Twitteri kontoga (Settings, seejärel Users and Accounts, ning Link with Other Services nimekirjast tuleb valida Twitter ja enda kontoga sisse logida). See lubab siseneda Twitteri ajajoonele ning avada seal leiduvaid linke!