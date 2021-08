„Apex Legendsi“ peadisainer vallandati kunagiste rassistlike ja seksistlike kommentaaride eest 

Klein andis Twitteris teada, et tema ning teose arendaja Respawn Entertainmenti teed on lahku läinud. Kleinile said saatuslikuks 2007. aastal tehtud kommentaarid, mis olid seksistliku ja rassistliku sisuga.

„Võtan täieliku vastutuse enda kunagiste sõnade eest,“ kirjutas Klein. „Tunnen piinlikkust, kurbust viha enda noorema mina üle. Loodan, et on ilmselge, et ma ei usu enam seda, mida kunagi ütlesin.“ Klein lisab, et kuigi ta ei pruugi sellega nõustuda, oli tema arvates Respawnil täielik õigus ta vallandada.