„TEINE TASE“ | Aegade kõige jaburam häkkerite skeem 

Ragnar ja Sten on sel korral kahekesi, ent saatesse on sellest hoolimata mahtunud ohtral huvitavaid teemasid. Näiteks võetakse luubi alla üks aegade jaburaim skeem, millega häkkerid lagedale on tulnud. Ragnar mängis „Back 4 Bloodi“ ning üritab selgeks teha, kas „Left 4 Deadi“ fännidel on mõtet seda mängida. Sten ei suuda aga uskuda, et „South Parki“ seriaal ikka veel kestab!