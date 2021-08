Saime just suure ja olulise põhjuse, miks sügisel uuesti „GTA 5“ osta 

Nimelt avaldab PlayStationi saksakeelne blogi, et 11. novembril poelettidele jõudev teos hakkab PS5 välja nägema hingematvalt kaunis. Täpsemalt saavad kasutajad nautida 4K resolutsiooni ning seda sujuva 60 k/s kaadrisagedusega. On enam kui tõenäoline, et sama kehtib ka Xbox Series X puhul.