Praegu on tasuta mitmeid mainekaid auhindu võitnud seiklusmäng (ning veel üks teos) 

Esimesena pakutakse meile 2019. aastal ilmunud seiklust „A Plague Tale: Innocence“. Tegemist on kolmanda isiku vaates teosega, kus põhirõhk on vaenlaste eest põgenemisel ning ellujäämisel. Mängu on ohtralt kiidetud ning see on võitnud ka mitmeid mainekaid auhindu.