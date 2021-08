Take-Two avaldas, kui paljud inimesed tegelikult „GTA V“ endale on ostnud 

Sel korral saame taaskord pilgu heita teose arendajate-väljaandjate põhjatuna tunduvasse rahakotti. Nimelt avaldas Take-Two, et paljude poolt palavalt armastatud teost on nüüdseks müüdud enam kui 150 miljonit koopiat.

See tähendab, et vaid mõne kuuga on mängu ostnud rohkem kui viis miljonit kasutajat (maikuus oli teose kogumüük 145 miljonit). Tõenäoliselt kerkib see number veelgi enam käesoleva aasta sügisel, kui 11. novembril jõuab poelettidele teose PlayStation 5 ja Xbox Series X/S versioon.