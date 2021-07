KAS PEAKS SOLVUMA? Electronic Arts leiab, et „mängur” on äärmiselt aegunud mõiste  

Firma brändijuhi Elle McCarthy sõnul on interaktiivne meelelahutus niivõrd laiatarbeliseks ja mitmekülgseks muutunud, et sõna „mängur“ (gamer) kasutamine oleks väär, vahendab VGC .

Ta ütleb, et videomängud on muu maailmaga niivõrd sujuvalt kokku segunenud, mistõttu on pea iga inimene mängija (player).

„Mängimine pole enam meedium ega tööstus, see on lihtsalt „interaktiivne“. Nüüd saab mängu kaudu suhelda peaaegu kõigega, alustades huvialadest nagu sisekujundus kuni oma seksuaalse identiteedi uurimiseni välja,“ räägib McCarthy.

McCarthy väidab, et vaid 14% mängijatest kirjeldab end mänguritena. Naiste puhul langeb see arv kõigest 6% peale.

Brändijuhi sõnul on on oluline, et eelkõige turundajad mõistaksid, et sellist asja nagu „mängur“ enam ei eksisteeri: „Teha midagi spetsiifiliselt „mänguritele“ on sama, kui turundada inimestele, kellele meeldib muusika või kes hingavad õhku.“