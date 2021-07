„TEINE TASE“ | Kas Steam Deck saab olema edukam kui Switch? 

Allan, Ragnar ja Andri üritavad mõista, mida Gabe Newell oma uue käsikonsooliga Steam Deck õigupoolest teha üritab. Ragnar pole midagi mänginud, aga on mõelnud mängimisest. Allani jaoks pole Zelda Skyward Sword HD Remaster just see, mida ootas, ning Andri räägib koostöömängudest. Juttu tuleb ka uuest MängudeÖÖst!