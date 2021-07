OLE KÄRME: praegu on võimalik endale saada lausa neli erinevat tasuta mängu! 

Veebipoes GOG.com on parasjagu pakkumine, mille raames on võimalik enda kontole lisada seiklusmängude seeria „Syberia“ kaks esimest osa. Teoste keskmes on ameeriklasest advokaat Kate Walker, kelle täiesti tavalisest tööotsast saab elumuutev seiklus. Pakkumine kehtib kuni 17. juuli õhtupoolikuni.