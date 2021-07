Valve'i uhiuus pihukonsool lubab sul kõiki Steami mänge mängida, kus iganes soovid 

Seadme nimeks on Steam Deck ning see jõuab turule juba tänavu, 2021. aasta detsembris. Konsool hakkab omama 7-tollist puutetundlikku ekraani (720p) ning lisaks tavapärastele juhtkangidele, nuppudele ja päästikutele, on sel ka kaks väikest trackpad'i.