Viis fakti „GTA“ mänguseeria kohta, mida sa varem teada ei pruukinud 

Kuigi Eestis on kõnealuste mängude fännide leidmine ääretult lihtne, ei pruugi igaüks neist teada erinevaid huvitavaid fakte, millega sari seotud. Järgnevalt toome teieni mõningad neist!

Esimene osa oleks mitu korda peaaegu prügikasti lennanud

Veel enne, kui „GTA-st“ sai „GTA“, oli selle nimeks „Race ’n’ Chase“ ning kriminaalse karjääriga alustava päti asemel oli peategelaseks hoopiski tavaline seadusesilm. See aga ei meeldinud väljaandjatele, sest nende arust ei taha keegi politseinikuna mängida ning lisaks oli mäng ka meeletult igav!

Lõpuks muudeti nimi ja peategelane, ent see probleemidele kohest lahendust ei toonud. Arendusprotsess oli pikk ja vaevaline ning teose loovjuhi Gary Penni sõnul pidi ta iganädalaselt koosolekutel võitlema selle eest, et mängu prügikasti ei visataks. Olukorra tõsidust illustreerib ka asjaolu, et PC-versioon sai lõplikult valmis vaid nädal enne ilmumist.